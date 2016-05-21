Архангельск, 21 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В 2016 году в Архангельской области продолжится рост цен на лекарственные препараты. Ориентировочно лекарства подорожают еще на 10%. На фоне этого фармацевтический рынок региона, который на протяжении последних пяти лет рос, просто обрушится. Такой прогноз в рамках круглого стола «О перспективах развития фармацевтической отрасли Архангельской области» озвучила управляющая одной из крупных аптечных сетей города Наталья Пашкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Она сообщила, что в 2015 году в Архангельской области, как ив целом по стране, произошел стремительный рост цен на лекарственные препараты. Цены увеличились на 23%. «Ни для кого не секрет, что покупательская способность граждан резко упала. Рост цен на лекарства волнует, и мы не можем стоять в стороне. Непосредственно наша аптечная сеть инициировала специальный проект по продаже доступных лекарственных препаратов. Однако, для его реализации необходима была экономия на внутренних расходах, на логистике, на аренде», — сказала Наталья Пашкевич.

Что касается предстоящего года, то рост цен на лекарственные препараты продолжается. Максимум они подорожают еще на 10%. «Если рост цен на лекарства не прекратиться, то произойдет падение фармацевтического рынка, который на протяжении последних пяти лет активно развивался и поднимался. Только за прошлый год он упал на 8%. Надеюсь, что кризис обойдет нас стороной», — резюмировала Наталья Пашкевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года реальные доходы населения Архангельской области упали на 11%. Денежные доходы на человека в месяц составили 28 509 рублей. Это на 1,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2015 года. При этом расходы выросли на 7,3% и составили в среднем 27 735 рублей в месяц.