Москва, 21 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Иномарка протаранила ограждение и свалилась в строительный котлован. Находившийся за рулем мужчина не пострадал. Об этом 21-го мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в МВД региона.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Владимир Котёночкин. 1971. СССР Авария

Авария произошла на шоссе Энтузиастов в районе дома номер 16. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел за дорожное ограждение прямо на строительную площадку, где и свалился в котлован.

Как стало известно, автомобиль упал на газовую трубу. В настоящее время водителя, а затем и его авто извлекли из котлована спасатели. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

На месте происшествия работают оперативники, они выясняют причины и обстоятельства аварии.