Водитель BMW не справился с управлением и угодил в строительный котлован
Москва, 21 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Иномарка протаранила ограждение и свалилась в строительный котлован. Находившийся за рулем мужчина не пострадал. Об этом 21-го мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в МВД региона.
Авария произошла на шоссе Энтузиастов в районе дома номер 16. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и вылетел за дорожное ограждение прямо на строительную площадку, где и свалился в котлован.
Как стало известно, автомобиль упал на газовую трубу. В настоящее время водителя, а затем и его авто извлекли из котлована спасатели. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.
На месте происшествия работают оперативники, они выясняют причины и обстоятельства аварии.