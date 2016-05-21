Киев, 21 мая, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В результате реформ по модернизации вооруженных сил Украины, армия страны должна по всем позициям соответствовать тем стандартам, по которым построены армии Североатлантического альянса. Об этом заявил глава министерства обороны Украины Степан Полторак, сообщает телеканал «112 Украина».

ИА REGNUM Стандарт НАТО

По словам министра обороны Украины, справиться с задачей приведения национальной армии к стандартам НАТО возможно к 2020 году. «Я убеждён, что до конца 2020 года нам это удастся сделать», - заявил Полторак.

Кроме того, министр сообщил о том, что принятый на заседании Совета национальной безопасности Украины и одобренный президентом Порошенко Стратегический оборонный бюллетень будет представлен на предстоящем саммите НАТО в Варшаве. «Я думаю, что презентовать этот документ будет президент Украины», - отметил Полторак.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко, комментируя разработанный под руководством экспертов НАТО бюллетень, заявил о том, что данный документ является «дорожной картой реформ сектора обороны и безопасности». Бюллетень является Рубиконом на пути к вступлению в альянс и окончательного перевода ВСУ под стандарты НАТО.