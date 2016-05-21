Кабул, 21 мая, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Начиненный взрывчаткой седан взорвался рядом с военным конвоем США у города Баграм в северной афганской провинции Баглан. Об этом информационное агентство «Синьхуа» сообщает в субботу, 21--го мая, со ссылкой на представителя правительства Афганистана.

U.S. Army Американские войска в Афганистане

Взрыв произошел накануне вечером около 22:00 по местному времени. Боевик, управлявший начиненным взрывчаткой автомобилем, врезался в колонну американского конвоя.

По данным источника, ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за теракт. Между тем афганский источник Khaama Press сообщает, что ответственность за взрыв взяла на себя местная группа талибов, утверждающая помимо прочего, что военные США понесли большие потери в связи с произошедшим.

Представители службы безопасности Афганистана до сих пор не дали никакого комментария по поводу произошедшего. Представитель НАТО подтвердил распространяемую СМИ информацию о теракте, заявив о том, что утром в районе Баграм войска альянса были атакованы автомобилем. Однако, по словам представителя НАТО, во время взрыва никто из военных не пострадал.

Напомним, военная база США расположена в 55-ти км. севернее столицы Афганистана Кабула.