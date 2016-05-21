Псков, 21 мая, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 21-го мая, стартовал Первый легкоатлетический псковский марафон. Как сообщают организаторы, участие в нём принимают более 290 спортсменов из 50-ти городов России, Эстонии и Белоруссии.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Все бегут

Легкоатлетам предложены три дистанции: классическая марафонская в 42 км 195 метров, полумарафон (21 км 97,5 метра) и 6-километровая дистанция скандинавской ходьбы.

Маршрут проложен вдоль рек Великой и Псковы, есть на трассе и «проблемные участки», которые включают тропинки, лестницы, подъёмы.

По словам организаторов, марафоны в Псковской области организовывались не часто: впервые марафонские забеги в Псковской области проводились в поселке Струги-Красные в 1986 и 1987 годах, которые организовывал мастер спорта СССР по марафону Дмитрий Калегин, после этого дважды — в 1990-х — проводился соревновательный пробег на 50 км по маршруту Псков — Печоры. Ещё один марафон был организован в 2005 году. Нынешний марафон приурочили к 750-летию со дня вступления в княжение псковского князя Довмонта-Тимофея.