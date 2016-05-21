Москва, 21 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. «Праймериз «Единой России» подготовлены на очень высоком уровне, — заявил генеральный директор Аналитического центра «Московский регион» Алексей Чадаев, комментируя для ИА REGNUM предстоящее 22-го мая предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в Госдуму VII созыва. — В большинстве регионов кампания шла очень конкурентно, там были настоящие кампании, с агитацией, наружной рекламой, с подключением медиа, с дебатами и конкуренцией программ. Большое количество людей, рядовых избирателей, были вовлечены в праймериз».

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Безусловно, развитие кадрового потенциала «Единой России» состоится, считает политолог.

«Там, где мы имеем конкурентные кампании, и где даже обладатели вторых мест могут получить по несколько тысяч, а иногда и по несколько десятков тысяч голосов, понятно, что это люди, обладающие известностью, обладающие кадровыми перспективами. И даже если они не попадут в Госдуму, то они пойдут на региональные выборы, в областные парламенты, будут иметь продолжение политической карьеры», — пояснил Алексей Чадаев.