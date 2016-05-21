Москва, 21 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Оценивая подготовку и готовность праймериз «Единой России» по просьбе корреспондента ИА REGNUM, профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев заявил: «Все зависит от регионов. Конечно, где-то хуже, где-то лучше. Партия старалась, чтобы все узнали о предстоящих праймериз, чтобы люди знали, где найти свои участки, давала информацию на сайте предварительного голосования, где можно было найти свой участок, введя свой адрес. Кроме того, нужно помнить, что была ожесточенная борьба между конкурентами, и они, конечно, тоже мобилизовывали людей. И поэтому тоже повышалась информированность».

kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев с участниками предварительного голосования

«Но там, где конкуренция «сглажена», где есть единый лидер на праймериз, и где партия, может быть, не сильно старалась информировать избирателей, не «гналась за явкой», поскольку нет никаких законодательных требований о явке на праймериз, там явка и информированность будет ниже. Поэтому и разница от региона к региону будет большой», — считает он.

Выполнить задекларированную задачу по расширению кадрового резерва партии, по мнению политолога, «Единой России» уже удалось.

«Задача состояла в том, чтобы найти на праймериз спикеров и публичных политиков, которые могут работать с людьми. Чтобы потренировались те, кто уже сейчас являются политиками, и те, кто чувствует в себе такие способности, и чтобы партия их привлекла к себе на работу. «Кадровая скамейка», кадровый резерв «Единой России» сейчас увеличены на порядок. Не просто в два или в три раза, а именно на порядок. То есть, если в каждом регионе у «Единой России» было максимум 2−3 приличных спикера, то сейчас их 20−30. Это очень серьезный кадровый потенциал. Потенциально они все — в кадровом резерве. Нам предстоят еще и региональные выборы, причем там будут и списки, и одномандатники. Теперь «Единая Россия» может смотреть на все это многообразие появившихся, «проросших» людей, брать наиболее талантливых, и поддерживать их», — пояснил Олег Матвейчев.