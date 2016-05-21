Москва, 21 мая, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Правительство России намерено запретить продажу алкогольной продукции в ПЭТ-упаковке. Согласно предложенному группой депутатов законопроекту, уходить от полиэтиленовой тары планируется поэтапно. Предположительно 1-го января 2017 года вступит в силу запрет на производство алкоголя в таре объемом более 1,5 литра, а после 1-го июля будет запрещена и розничная продажа этой категории товара. Об этом сообщается в проекте закона, опубликованном на сайте кабинета министров России.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Только стеклянная тара

Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» подготовлен министерством финансов России.

Наряду с запретом на производство и оборот алкогольной продукции объемом свыше полутора литров в упаковке из полиэтилена, полистирола и других синтетических органических полимеров, законодатели предусмотрели соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Так, за продажу алкоголя в запрещенной таре планируется назначить административное наказание в виде штрафа от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц он составит от 300 до 500 тысяч рублей. На усмотрение суда у нарушителя могут конфисковать «предметы административного нарушения».