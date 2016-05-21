Великий Новгород, 21 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 21-го мая, на Ярославовом дворище состоится «Большое ганзейское путешествие». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, празднование Дня Ганзы в Великом Новгороде считается официальным открытием туристического сезона.

Корабли Ганзейского союза

Инициатором «Большого ганзейского путешествия», которое пройдёт в Новгороде уже в пятый раз, стала член президиума Ганзейского союза Нового времени, директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» Ольга Попова.

«В перспективе хотелось бы, чтобы «День Ганзы» перерос в ганзейскую неделю — добротный туристический продукт нашего города, в рамках которого можно было бы провести и фестиваль исторической реконструкции, и мастерскую по пошиву средневековой одежды, задействовать интересный творческий и деловой потенциал новгородцев», — отметила она, подчеркнув, что такая заявка готовится в городскую программу по развитию туризма.

Сегодня неподалёку от Никольского собора — одного из значительных памятников времён средневековой Ганзы, средства на реставрацию которого собирали ганзейские города Европы, развернутся торговые и ремесленные ряды, будут работать интерактивные площадки. Творческие коллективы представят театрализованные и концертные программы.

У Ганзейского знака в исполнении воспитанников Новгородской детской художественной школы откроется «Живая картинная галерея», а «путешественников» ожидает угощение: блюда кухни ганзейских городов Бремена и Гамбурга, традиционные конкурсы пирожков и на лучшую уху. Воспитанники Новгородского клуба юных моряков впервые представят в «Большом ганзейском путешествии» выставку моделей судов и проведут мастер-классы по их изготовлению и завязыванию морских узлов.

В начале праздника будет выполнен традиционный ритуал — бросание монет в Ганзейский фонтан «на богачество», кому сколько не жалко.

Напомним, Ганзейская история Великого Новгорода насчитывает несколько веков, начиная с 1392 года, когда был заключён первый договор между Новгородом и Ганзой. Её продолжением в ХХ веке стало вступление Великого Новгорода в Ганзейский союз Нового времени, воссозданный по образцу средневековой Ганзы в 1980 году. Сегодня ганзейское движение объединяет более 20 млн. человек — жителей 185 городов 16 европейских стран, в том числе Великий Новгород и еще 12 русских городов. В 2009 году, в год празднования 1150-летия со дня основания, Великий Новгород стал столицей 29-х Международных Ганзейских дней. Следующая «Большая Ганза» состоится в Новгороде только в 2039 году — такова очередность проведения ежегодных встреч ганзейцев, а в 2019 году эстафету Ганзейских дней примет российский город Псков. В этом году Международные Ганзейские дни пройдут в норвежском Бергене с 9-го по 12 июня, а Русские Ганзейские дни — с 17-го по 19 июня в Твери.