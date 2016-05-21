Перт, Австралия, 21 мая, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Мощный шторм, обрушившийся на западное побережье Австралии, оставил без электроэнергии более пяти тысяч домов. В настоящее время электричество не поступает в 60 тысяч семей города Петр и его пригородов. Сильные ливни стали причиной масштабных наводнений, сообщает в субботу, 21-го мая, местная газета Perth Now.

Esquilo Без света

Первые удары стихии были зафиксированы на юго-западном побережье рано утром. Мощная буря с порывами ветра до 100 км/ч нанесла значительные повреждения инфраструктуре района. Так, в Перте были повалены деревья и опоры линий электропередач, повреждены крыши на зданиях, затоплено большое количество дорог. Самый сильный порыв ветра, зафиксированный в зоне бедствия, составил 111 км/ч.

В государственную аварийную службу поступило более 160-ти вызовов. Десять экипажей службы постоянно курсируют по городу, делая временный ремонт в домах обратившихся граждан.

По сообщениям синоптиков, ситуация на австралийском побережья будет лишь ухудшаться.