Афины , 21 мая, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Работники общественного транспорта греческой столицы объявили о забастовке. В выходные, 21-го и 22-го мая, в Афинах не будут работать метро, трамваи, а также автобусы и троллейбусы. Таким образом, афиняне выступают против приватизации общественного транспорта, сообщает Πρώτο ΘΕΜΑ.

Marshallhenrie Только пешком

По данным источника, к акции протеста планируют присоединиться и пригородные железные дороги. Однако в Греческой федерации железных дорог, решили не начинать забастовку немедленно, поскольку на ближайшие выходные уже продано большое количество билетов.

В понедельник, 23-го мая, представители профсоюзов бастующих организаций проведут рабочую встречу, на которой будет принято решение о прекращении либо продолжении протеста. Кроме того, вечером воскресенья, 22-го мая, в 17:00 на площади перед зданием парламента протестующие соберутся на митинг.

По данным издания «Русские Афины», к акции протеста присоединились также рабочие портов Пирей и Салоников. Сотрудники также протестуют против приватизации их организаций.