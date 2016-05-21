Киев, 21 мая, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Украина начала перестройку оборонного сектора и службы безопасности для вступления в НАТО. Об этом президент страны Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, комментируя подготовленный при участии экспертов североатлантического альянса Стратегический оборонный бюллетень, сообщает пресс-служба президента Украины 20-го мая.

ИА REGNUM Эффективные вооружённые силы

Обсуждаемый членами Совета Стратегический оборонный бюллетень является дорожной картой реформ сектора обороны и безопасности, подчеркнул Порошенко. «Данный проект - фактическое начало реальной перестройки сектора обороны и безопасности для вступления в НАТО», - объявил глава Украины. При этом, по словам Порошенко, речь не идет о немедленном принятии решения о вступлении. Тем не менее, это «тот рубикон, который переходят украинские ВСУ и сектор обороны и безопасности для окончательного перевода под стандарты НАТО (орфография источника — прим. ИА REGNUM)», пояснил украинский лидер.

От реформы обороны на Украине ожидают появление «эффективных, мобильных, очень хорошо оснащенных современным вооружением, военной специальной техникой, объединенных сил обороны образца 2020 года».

При обсуждении документа Порошенко особое внимание уделил разделу «Глоссарий», в котором приводятся термины, характерные для законодательной базы стран НАТО. «Мы, наконец, отходим от системы построения советской армии и строим настоящие и эффективные Вооруженные Силы», - заявил президент Украины. По его словам, раздел «Глоссарий» в Стратегическом оборонном бюллетене доказывает то, «что Украина и НАТО говорят на одном языке и хорошо понимают друг друга».