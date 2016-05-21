Полтава, Украина, 21 мая, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Масштабное переименование улиц стартует в Полтавской области. В ближайшее время власти планируют заменить более 600 топонимов, напоминающих Украине о ее советском прошлом. Об этом вечером в пятницу, 20-го мая, заявил сам губернатор Полтавской области Валерий Головко, опубликовав соответствующее обращение на своей странице в социальной сети Facebook.

29palms.ru Переименователи

В Полтавской ОГА к работе по декоммунизации улиц относятся более чем серьезно. «Историческое распоряжение для Полтавщины подписано!» - Восклицает Головко, предваряя сообщение. По его словам, над 27-страничным документом работали эксперты, общественные активисты, историки, краеведы, депутаты, а также те жители Полтавы, которые участвовали в проведенном опросе.

«Мы возвращаем часть исторических украинских названий улицам, которые они носили до коммунистического режима, и даем новые, связанные с фигурами борцов за независимость Украины и с нашим настоящим», - сообщил глава Полтавской ОГА.

Головко выразил уверенность в том, что принятый документ «даст новый патриотический толчок для развития Полтавщины».

Обнародовать массивный список объектов к переименованию власти планируют поэтапно начиная с понедельника, 23-го мая.