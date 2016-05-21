Ростов-на-Дону, 21 мая, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Тринадцать человек привлечены к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» ростовскими правоохранителями за участие в массовой драке. Прибыв на место происшествия полицией были задержаны девять участников конфликта, а в ходепроведенной проверки к ним добавилось еще четверо участников драки. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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Во время массовой драки, участниками которой стали около 80 человек, пострадали трое. Полученные травмы медики охарактеризовали как незначительные, после оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.

Как сообщалось ранее, драка произошла на территории одного из ростовских общежитий. Студенты ростовского ДГТУ, болельщики ФК «Ростов», должны были отправиться в город Грозный на матч с ФК «Терек», однако мест на всех желающих не хватило. Отстаивать право проезда болельщики решили с помощью кулаков.