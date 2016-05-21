Сочи, Краснодарский край, 21 мая, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Согласие России на помощь в расследовании крушения Boeing MH17 является важным шагом на пути к установлению причин падения самолета Malaysia Airlines и установлению лиц, ответственных за его крушение. Об этом в субботу, 21 мая, сообщают «Вести» со ссылкой на малазийскую The New Straits Times.

superadrianme.com Самолет Malaysia Airlines

Договоренности, достигнутые на переговорах премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и российского президента Владимира Путина, являются хорошим знаком в расследовании этой катастрофы.

С аналогичным мнением выступил министр транспорта страны Лиоу Тионг Лая. По его словам, договоренности о сотрудничестве Куала-Лумпур и Москвы в расследовании причин крушения Boeing MH17 являются важным шагом на пути к выяснению правды о катастрофе. «Мы должны найти тех, кто несет ответственность за сбитие самолета Malaysia Airlines», — заявил министр транспорта. По его словам, лайнер «атаковали и сбили управляемыми ракетами «Бук».

Напомним, встреча Владимира Путина с малазийским премьер-министром прошла на полях саммита Россия — АСЕАН в Сочи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, тема катастрофы над Донбассом затрагивалась на встрече «по касательной». Собеседники акцентировали свою заинтересованность в полном и объективном расследовании крушения лайнера. Владимир Путин подчеркнул необходимость предоставления информации о происшествии всеми сторонами, в том числе Украины, которая до сих пор этого не сделала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, малазийский лайнер, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. По одной из версий, Boeing 777 мог быть сбит украинским истребителем. При крушении лайнера погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.