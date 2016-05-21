Оренбург, 21 мая, 2016, 08:06 — ИА Регнум. В Шарлыкском районе Оренбургской области вечером 20 мая пожар унес жизни двух детей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова, по данному факту проводится проверка.

stihi.ru Две свечи

По данным следственных органов, вечером 20 мая в одном из жилых домов в селе Ратчино произошло возгорание. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух братьев трех и четырех лет.

По предварительным данным, в жилом доме проживала бабушка погибших детей. В момент пожара дети находились дома без присмотра взрослых. «Данным обстоятельствам будет дана соответствующая процессуальная оценка», — сказала Линькова.

Она также отметила, что возгорание обнаружила бабушка, которая ушла на время работать по хозяйству. Мать детей находится в родильном доме по поводу сохранения и рождения третьего ребенка.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, на ликвидацию пожара по ул. Куйбышева в селе Ратчино ушло более часа. К тушению привлекалось семь человек и три единицы техники. Площадь пожара составила 24 квадратных метров.