Брюссель, 21 мая, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу необходимо качественно пересмотреть свое отношение к России и прекратить проецировать на неё свою военную силу. В противном случае Российской Федерации придется отвечать на создаваемую НАТО новую реальность. Об этом в пятницу, 20 мая, постоянный представитель РФ при альянсе Александр Грушко заявил на встрече с журналистами в Брюсселе, где прошло двухдневное совещание руководителей внешнеполитических ведомств стран-участников НАТО.

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По словам Грушко, ситуация конфронтации периода «холодной войны» качественным образом изменилась благодаря приложенным Россией усилиям, и в НАТО прекрасно это понимают. Тем не менее в настоящий момент военные альянса продолжают, приблизившись вплотную к границам РФ, осваивать занятые территории в инфраструктурном и военном плане, объясняя свои действия повышенной активностью России на границах со странами-членами НАТО.

Но в ситуации расширения НАТО Россия вынуждена будет отвечать адекватно. «…Эта новая реальность, которая создается новым натовским планированием, будет нами учитываться, и с нашей стороны будут приняты все необходимые военно-технические меры для того, чтобы купировать риски, связанные с новой конфигурацией сил, которая появилась на наших рубежах», — цитируют Грушко РИА Новости.

Говоря о текущем моменте, постпред заявил о необходимости качественного пересмотра руководством альянса отношения к России, «отказе от попыток ее сдерживания, от попыток проецировать на нас военную силу, используя непрерывные ротации, бесконечные учения, создание дополнительных группировок, размещение вдоль наших рубежей объектов ПРО, повышение уровня военной активности в Балтийском море, в Черном море в непосредственной близости от наших жизненных центров».