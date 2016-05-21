Каир, 21 мая, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Власти Египта обратились к США с просьбой об оказании помощи в расследовании обстоятельств крушения самолёта A302 авиакомпании EgyptAir. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Самех Шукри, передаёт телеканал CNN.

aswatmasriya.com Самех Шукри — министр иностранных дел Египта, и Джон Керри — госсекретарь США

«Мы просим о помощи всех, кто на основании международных правил должен оказывать содействие в таком расследовании. Насколько я понимаю, производители самолёта и двигателей всегда принимают участие в расследовании», — заявил египетский министр.

Самех Шукри сообщил, что провёл телефонный разговор с госсекретарём США Джоном Керри, в ходе которого тот заверил в готовности американской стороны оказать содействие в поисках и извлечении чёрных ящиков самолёта.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии крушения самолёта ещё не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.