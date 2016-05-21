Берн, 21 мая, 2016, 05:57 — ИА Регнум. В Швейцарии 17 человек пострадали при столкновении поезда с пассажирским автобусом. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на представителя Федеральных железных дорог Цвейцарии.

swissinfo.ch Поезд после аварии

Как уточняется, авария произошла на железнодорожном переезде в коммуне Интерлакен в 40 км от столицы страны.

В результате столкновения пострадали пассажиры автобуса, все они были госпитализированы в местные клиники.

Сообщается, что на месте продолжают работать спасатели. Все обстоятельства произошедшего выясняются.