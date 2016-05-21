Вашингтон, 21 мая, 2016, 05:45 — ИА Регнум. В Вашингтоне считают, что принятие парламентом Турции законопроекта, лишающего депутатов неприкосновенности, окажет негативное влияние на свободу слова в стране. Соответствующее заявление официального представителя Госдепартамента США Марка Тонера распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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«США обеспокоены принятием турецким парламентом конституционной поправки, которая предполагает снятие неприкосновенности более чем со 100 членов парламента. Это может негативно отразиться на обеспечении права на свободу слова в Турции», — заявил Марк Тонер, отметив, что подобные меру ведут к снижению уровня демократии в стране.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что в Вашингтоне «внимательно следят за развитием событий, касающихся изменений в турецком законодательстве».

Напомним, парламент Турции 20 мая проголосовал за принятие закона, лишающего депутатов неприкосновенности от уголовного преследования.

В ходе тайного голосования 373 из 550 парламентариев проголосовали в поддержку плана по лишению членов законодательного органа страны уголовной неприкосновенности, при этом количество сторонников законопроекта говорит о том, что необходимости проведения по этому вопросу референдума не будет.