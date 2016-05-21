Каир, 21 мая, 2016, 05:05 — ИА Регнум. Самолёт А320 египетской авиакомпании Egypt Air, потерпевший крушение над Средиземным морем, был застрахован на сумму до 18 млн. долларов. Об этом сообщает председатель правления страховой компании Misr Insurance Адель Муса, передаёт El Fagr.

upgrd.com Салон самолёта

По его словам, окончательная оценка страховой стоимости будет проведена после установления причин трагедии. Сообщается также, что страховые выплаты родственникам пассажиров разбившегося А320 разнятся в зависимости от их национальной принадлежности по причине отсутствия единого стандарта для данного вида страхования.

Как передавало ИА REGNUM, 19-го мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280-ти км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии крушения самолёта ещё не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.