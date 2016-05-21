Доступ к сообществу MDK в соцсети «ВКонтакте» заблокирован
Москва, 21 мая, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Сообщество MDK в социальной сети «ВКонтакте» заблокировано по решению суда. Сообщение об этом появляется при попытке перейти на страницу сообщества.
«Данный материал заблокирован на основании решения суда (Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга)
Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2015 года прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга обратилась в суд с требованием запретить доступ к информации, которая содержится в сообществе MDK. Очередная проверка скандальной группы «ВКонтакте» выявила материалы, оскорбляющие чувства верующих, унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности.
27 октября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение прекратить деятельность сообщества. В феврале 2016 года суд отклонил жалобу компаний ООО «Сарафанка» (компания-рекламодатель, владелец товарного знака MDK и 30% сообщества) и ООО «Гермес» (основной владелец паблика), требовавших отменить постановление суда первой инстанции.