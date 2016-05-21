Москва, 21 мая, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Сообщество MDK в социальной сети «ВКонтакте» заблокировано по решению суда. Сообщение об этом появляется при попытке перейти на страницу сообщества.

ves.lv Страница вконтакте

«Данный материал заблокирован на основании решения суда (Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга) от 27.10.2015 № 2−4220/15», — говорится в сообщении на странице.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2015 года прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга обратилась в суд с требованием запретить доступ к информации, которая содержится в сообществе MDK. Очередная проверка скандальной группы «ВКонтакте» выявила материалы, оскорбляющие чувства верующих, унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности.

27 октября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение прекратить деятельность сообщества. В феврале 2016 года суд отклонил жалобу компаний ООО «Сарафанка» (компания-рекламодатель, владелец товарного знака MDK и 30% сообщества) и ООО «Гермес» (основной владелец паблика), требовавших отменить постановление суда первой инстанции.