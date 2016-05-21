Петрозаводск, 21 мая, 2016, 04:25 — ИА Регнум. В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 15-летнего мальчика на строительной площадке многоэтажного здания. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Карелия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

msktambov.ru На крыше

«По предварительным данным, несовершеннолетний вместе со своим товарищем в ходе прогулки проникли на объект недостроенного многоэтажного здания, где находясь на балконе 7 этажа, подросток спрыгнул на нижний балкон, но не удержался и упал на землю, получив смертельные травмы», — говорится в сообщении.

Тело погибшего мальчика было обнаружено с травмами, характерными для падения с высоты.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, назначено проведение необходимых экспертиз. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в Следственном комитете.