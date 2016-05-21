Москва, 21 мая, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко считает, что ускоренное вступление Черногории в альянс ослабляет региональную безопасность и усиливает разделительные линии в Европе.

Ричард Уэстолл, Дамоклов меч.

«Очевидно, что это очередной шаг, который ослабляет региональную безопасность и стабильность и углубляет разделительные линии, в том числе в балканском регионе», — приводит слова Грушко телеканал RT.

Постпред России также высказал мнение, что НАТО преступает собственные критерии по приёму новых членов. Обычно альянс рассматривает кандидатуры тех, кто реально может вносить вклад в общеевропейскую безопасность, у Черногории же численность вооружённых сил составляет 2 тысячи человек, и поэтому её участие в защите прибалтийских стран от «агрессивных устремлений» похоже на «театр абсурда», отметил Грушко.

Как передавало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств стран НАТО 19 мая подписали протокол о принятии Черногории в Североатлантический альянс. Официальная церемония подписания документа прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Протокол дает Черногории право участвовать в заседаниях Североатлантического альянса в качестве наблюдателя. Для окончательного присоединения страны к военному блоку документ должны ратифицировать все 28 государств — членов НАТО.