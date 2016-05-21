Хельсинки, 21 мая, 2016, 03:36 — ИА Регнум. Руководство компании Nokia приняло решение уволить более тысячи своих сотрудников в Финляндии в целях сокращения бюджета на 1 млрд долларов к 2018 году, передаёт агентство Reuters.

pixabay.com Nokia против людей

Отмечается, что компания объявила о сокращениях после приобретения франко-американской компании Alcatel-Lucent. Сумма сделки составила более 17 млрд долларов.

В настоящее время Nokia также ведёт переговоры о сокращениях ещё в трёх десятках стран. Сколько всего сотрудников может быть уволено при этом не уточняется.

В целом по всему миру в компании работают около 104 тысяч человек.