Москва, 21 мая, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Террористическая организации «Джабхат ан-Нусра» продолжают действия, направленные на срыв режима прекращения боевых действий в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Террористы

По информации российской стороны в течение последних суток боевиками вёлся огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов по кварталам Шейх Максуд, Халидия и Салах эд-Дин в городе Алепппо. Также обстреливались населённые пункты Хендрат и Хайлан провинции Алеппо.

В провинции Латакия террористы «Джабхат ан-Нусры» обстреляли из танков, РСЗО, миномётов и зенитных артиллерийских установок ЗУ-23−2 населённые пункты Кинсибба, Айн эль-Кантара, Хакур-Тахтани, Харет эль-Мазегли. В провинции Дамаск формирования из РСЗО и миномётов обстреляны населённые пункты Блилие и Ард эль-Байдар.

Сообщается также, что в провинции Хама боевиками «Джабхат ан-Нусры» предприняты активные попытки захвата электростанции, расположенной на горе Эль-Махрук. «Потеря данного объекта, питающего электроэнергией значительную часть провинции, приведёт к гуманитарной катастрофе для населения», — отмечают в Минобороны.

«Мирные жители населённых пунктов Бирин, Тумин, Джарджиса, Эль-Бия, Дейр эль-Фардис, Самалиль и Эль-Махрук провинции Хомс вынужденно покидают свои дома в связи с кровавой бойней, устроенной боевиками «Джабхат ан-Нусры» в поселке Заръа», — говорится также в сообщении.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».