Буэнос-Айрес, 21 мая, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри выдвинул министра иностранных дел страны Сусану Малькорру в качестве кандидата на должность нового генерального секретаря ООН, сообщает пресс-служба МИД Аргентины.

Casa Rosada Argentina Сусана Малькорра

Отмечается, что соответствующее письмо президент страны направил председателю 70-й сессии Генассамблеи ООН Могенсу Люккетофту и председателю Совета безопасности ООН Амру Абдель Латифе Абу аль-Атте.

Сусана Малькорра занимает пост министра иностранных дел Аргентины с декабря прошлого года. До этого она в течение 2,5 лет руководила канцелярией генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, а ранее занимала должность его заместителя.

Малькорра стала уже десятым претендентом на пост генерального секретаря ООН. Ранее на эту должность уже были выдвинуты гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова (Болгария), экс-президент Словении Данило Тюрк, экс-министры иностранных дел Сербии, Хорватии, Македонии и Молдавии Вук Еремич, Весна Пусич, Срджан Керим и Наталья Герман, министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич, бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш и администратор Программы развития ООН Хелен Кларк (Новая Зеландия).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт и председатель Совета безопасности ООН Саманта Пауэр направили письма 193 странам-членам организации, в которых проинформировали о начале выдвижения кандидатов на пост нового генсекретаря организации.

Подобная практика применяется впервые. До последнего времени избрание генсеков организации входило в компетенцию пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Однако в сентябре минувшего года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой процесс избрания главы организации должен стать открытым. Претендентам для участия в отборе необходимо представить своё резюме и изложить своё видение работы на посту генерального секретаря ООН. Первые слушания кандидатов оначались 12 апреля, а начало процедуры отбора запланировано на конец июля. Преемник действующего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна должен будет вступить в должность с 1 января 2017 года.