Москва, 21 мая, 2016, 02:06 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что действующее руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) должно быть отправлено в отставку после оправдания ряда российских спортсменов, подозревавшихся в употреблении мельдония.

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«Ефимову и ряд российских спортсменов оправдали после скандала с мельдонием. Это означает, что WADA ответственна за скандал и должна сменить руководство», — написал депутат в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что, «по всем нормам, руководство WADA должно быть отправлено в отставку — за ущерб репутации наших спортсменов, нарушение их прав и некомпетентность».

Напомним, ранее антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA) отменила решение о временном отстранении 24-летней российской спортсменки Юлии Ефимовой, а также отменила назначенные на 30 мая слушания по её делу и перенаправила все документы в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.