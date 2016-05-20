Якутск, 21 мая, 2016, 01:07 — ИА Регнум. За стартом ракеты-носителя «Союз 2.1а» с нового российского космодрома «Восточный» в Амурской области, который состоялся 28 апреля, следила непосредственно на территории космодрома делегация из Якутии, в составе которой был первый вице-спикер Якутии парламента республики Анатолий Добрянцев. А на территорию падения отделяющихся ступеней ракет — в село Кюлятцы Вилюйского района — отправилась Межведомственная комиссия во главе с исполняющим обязанности первого заместителя председателя Правительства Якутии — министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики Петром Алексеевым. В составе делегации в Вилюйском районе работали председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев и народный депутат республики Иннокентий Григорьев.

ЯСИА Якутия внимательно следила за первым пуском с космодрома «Восточный»

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев поделился своими впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM.

«28 апреля 2016 года состоялся запуск первой ракеты с нового космодрома «Восточный». Мы понимаем значение для страны нового космодрома на Дальнем Востоке: это первый российский большой космодром. В стране производится довольно большое количество запусков и обозначено несколько десятков траекторий вылета ракет. У космодрома «Восточный» — четыре траектории выведения ракеты-носителя на космос. Одна из них проходит над территорией Якутии.

Представители Роскосмоса базировались прямо на территории авиаплощадки села Кюлятцы Вилюйского улуса на окраине населённого пункта. Было развёрнуто несколько палаток.

28 апреля в 11:01 местного времени состоялся запуск ракеты. В это время мы находились на базе Роскосмоса не в палатках, а на улице, потому что приборы прямой связи были установлены там. Мы находились на прямой связи с нашими представителями, которые наблюдали за пуском ракеты с космодрома «Восточный», и в режиме он-лайн мы слушали, как в «Восточном» запускают ракету. Мы слушали начало отсчёта, команду к пуску, посекундное прохождение, отсоединение и падение первых ступеней на территории Амурской области.

В Алданском районе упали обтекатели ракеты. Примерно через 12 минут после пуска ракеты на высоте 158 км отделилась вторая ступень, которая и должна была упасть на территорию Вилюйского района. К сожалению, была большая облачность, поэтому визуально мы не смогли увидеть этого. Мы услышали около семи хлопков, напоминающих отдалённые раскаты небольшого грома. Первые два звука были чуть посильнее, а остальные пять были совсем негромкими, еле уловимыми хлопками. Никакого взрыва, никакого дыма, никакого постороннего запаха не было. Мы стояли на открытой площадке, в пределах взора ничего не произошло.

В период пуска ракеты-носителя воздушное пространство было закрыто, запретили полёты самолётов. Через полтора часа — примерно в полдень — службы Роскосмоса начали давать первые примерные координаты падения ступеней ракеты. Спустя полтора часа после запуска ракетоносителя «Союз-2.1а» члены Межведомственной комиссии произвели на вертолёте облёт района падения. Роскосмос сообщил координаты примерного падения второй ступени. Эпицентр находился примерно в 80−90 км от села Кюлятцы. Параллельно с нами вылетел второй вертолёт со специалистами Республиканского информационно-аналитического центра Министерства охраны природы для отбора проб воды, почвы и других материалов в местах падения ступеней ракеты для анализа. Этот мониторинг проводится постоянно, начиная с 2014 года, поэтому материалы для сравнения есть.

Мы летали над эпицентром падения обломков. Обломки упали точно в той местности, куда и планировалось, координаты с запланированными ранее сошлись в точности. Поэтому падения обломков за границами заданной заранее зоны, не зафиксировано. Крупных обломков второй ступени ракетоносителя мы не обнаружили. Своими глазами увидели, что лесной массив не пострадал, очагов возгораний не обнаружено. Надежды, что будут найдены большие фрагменты, маловероятны, так как основные элементы сгорают при прохождении через плотные слои атмосферы. В итоге падают небольшие фрагменты. Одним из самых крупных может быть остаток сгоревшего двигателя.

Последние 10−15 лет ракеты заправляются керосином и кислородом. Соблюдая международные требования, Россия заправляет ракеты, тем более усовершенствованные ракеты «Союз 2.1а», экологически безопасными типами топлива.

Сегодня я с уверенностью говорю, что используется другое, безопасное, топливо для космических кораблей, а не гептил, о котором любит порассуждать население. Это подтверждает, в том числе, наш земляк, доктор технических наук, профессор, один из авторов современных двигателей ракет-носителей Василий Васильевич Семёнов, с которым я встречался не раз.

Парламент республики, возглавляемый спикером Александром Жирковым, вопрос использования территории Якутии под падение частей ракетоносителя держит давно. 10 декабря 2013 года мы провели первое расширенное заседание с участием представителей Роскосмоса по этому поводу, задолго до заключения Соглашений и других моментов. 4 марта 2015 года по инициативе нашего постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии мы провели парламентские слушания, на которых обсудили итоги общественных слушаний в Алданском, Вилюйском, Верхневилюйском, Олёкминском и Жиганском районах по материалам оценки воздействия отделяющихся частей космических объектов на окружающую среду в районах падения № 983 и № 985, расположенных на территории Якутии. К участию в мероприятии привлекли широкий круг общественности, населения и средств массовой информации, а также представителей Федерального космического агентства, ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры», ОАО «Ракетно-космический центр «Прогресс», студии «Роскосмос».

На этих парламентских слушаний мы рекомендовали Роскосмосу, Правительству Российской Федерации об обязательности и необходимости проведения государственной экологической экспертизы, а также этнологической экспертизы в местах проживания коренных малочисленных народов Севера. На парламентских слушаниях принято решение о необходимости разработки федерального закона об использовании территорий падения отделяющихся частей ракеты-носителей. В 2015 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) направлено обращение на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Государственной Думы Сергея Нарышкина. По информации Роскосмоса, данный проект федерального закона разработан и проходит стадию согласования.

Также мы рекомендовали провести общественные слушания не только в Вилюйске, но и в городе Якутске. Обычно такие слушания проводятся на местах, но с учётом просьбы общественников города Якутска, так как они не имеют возможности выехать для участия в город Вилюйск, мы рекомендовали провести эти слушания в столице республики. Министерству охраны природы республики было рекомендовано проводить усиленную мониторинговую работу, Минздраву Якутии — усиленную работу по изучению состояния здоровья жителей села Кюлятцы Вилюйского района. Также было рекомендовано разработать отдельный план организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности при полёте и падении останков ракеты-носителей.

Роскосмосу было рекомендовано оказать содействие при обращении республики по включению в различные федеральные целевые программы вопросов социально-экономического характера этих наслегов. Роскосмос не отказывается от помощи в решении этих вопросов.

Я понимаю, что население обеспокоено, тем более по мессенджеру WhatsApp распространяется не соответствующая действительности информация, что приводит к страхам и в целом создаёт нервозную обстановку. Не надо создавать такую ситуацию, хочу попросить население верить только официальным органам, так как эта информация — достоверная», — подчеркнул председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.