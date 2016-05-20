Каир, 21 мая, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Датчики на борту египетского самолёта A320 зафиксировали задымление за несколько минут до крушения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Адресно-отчётной системы авиационной связи (ACARS), предоставленные египетским источником.

go.com Задымление на борту лайнера

Как отмечается, момент времени, когда сработал сигнал тревоги из-за задымления, приблизительно совпадает с тем временем, когда воздушное судно исчезло с радаров.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии крушения самолёта А320 ещё не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.

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