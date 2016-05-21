Москва, 21 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов, комментируя на своей странице в социальной сети ситуацию вокруг предварительного голосования «Единой России», интересуется: «И все-таки — конкуренция или без оной? Вопрос интересный. И абсолютно непраздный. Что надо понимать? Надо понимать, что округов в России 225 одномандатных. И еще 85 «списочных». Это только в Госдуму. То есть мы имеем более 300 совершенно разных политических ситуаций, которые не могут быть сведены к единой «норме». Но то, что реальная, невыдуманная конкуренция была во многих десятках округов — это абсолютно точно. Для первого раза — не то что не плохо, а прямо-таки здорово».

Politsurfer Съезд «Единой России»

Он отмечает, что за Кавминводский округ борются три депутата Госдумы: Юрий Васильев, Ольга Казакова и Михаил Маркелов. В Питере — за 212-й округ — два действующих депутата (Сергей Вострецов и Мария Максакова). «Еще куча округов, где депутаты рвут друг у друга право остаться в Парламенте. Под тридцать их что ли. В Свердловской области на севере — министр правительства области Сергей Бидонько борется с главой облорганизации профсоюзов Андреем Ветлужских при хороших шансах на победу у третьего — депутата областной думы Сергея Семеновых, популярного на территории. По соседству в Тагиле непонятно, победит ли весь из себя «согласованный» депутат ГД Александр Петров или начальник горотдела полиции Ибрагим Абдулкадыров», — пишет Кузнецов.

В регионах, которые никогда вроде бы не задавали тон «конкуренции», по мнению политолога, тоже все отнюдь не однозначно: «в Амурской области — непонятно, кто из двух местных ярких политиков-депутатов областной думы (Александр Синьков или Ольга Лысенко) победит или номинация уйдет к не менее популярному депутату городской думы из Благовещенска Анатолию Фесенко. В Курске в одном из округов сошлись руководитель исполкома местных единороссов Евгений Маслов, глава города Курск Ольга Германова и спикер областной думы Татьяна Воронина».

«Понятно, что много где обходится не без негатива. Перегибают с контрагитацией, забыв про то, что это «предголосование», а не выборы. Внимательно проанализировать надо и попытки покупки голосов в разном виде, вплоть до «приди послушать информацию про кандидата NN и получи 200 рублей, — продолжает политолог. — Но эти все факты — скорее в пользу «серьезности» праймериз, их настоящей конкурентности».

«В Московской области Ирина Роднина воюет с Борисом Надеждиным, а Оксана Пушкина вовсе не выглядит безусловным лидером в противостоянии по Одинцовскому округу с адвокатом Ибышевым, сверхактивным в агитационных своих упражнениях. Жизнь везде бьет ключом. Иногда кажется, что настолько активно, что центральной партаппарат ЕР сам не ожидал подобного интенсива ни от кандидатов, ни от избирателей, ни от медиа и политконсультантов, предлагающих новые форматы агитации и пропаганды — от каналов в мессенджерах до сайта Deputat. club, ставшего к концу кампании суперраскрученной площадкой для конкуренции».

«Понятно, результаты надо анализировать. Посмотрим, как поведет себя съезд. Посмотрим, что даст 22 мая. Но сама идея — играет. И это уже абсолютно точно. Многие вещи надо учесть на будущее. Многое поправить и в организации и в самом стиле пропаганды (это не выборы! это «предвыборы»! результат — право на номинацию от данной партии, а не позиция в парламенте), но весенняя часть политического сезона 2016 безусловно удалась», — завершает свой комментарий Глеб Кузнецов.