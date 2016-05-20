Вашингтон, 21 мая, 2016, 00:22 — ИА Регнум. В результате стрельбы возле здания Белого дома в Вашингтоне никто из его посетителей и сотрудников не пострадал, передаёт агентство Reuters.

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Уточняется, что президента США Барака Обамы на момент инцидента в здании не было. Глава государства находился на авиабазе «Эндрюс».

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сотрудники службы безопасности применили оружие против неизвестного мужчины возле контрольно-пропускного пункта у Белого дома после того, как он достал пистолет.

Как передавало ИА REGNUM, территория Белого дома была оцеплена во второй половине дня 20 мая по вашингтонскому времени. По сообщению полиции, причиной послужила стрельба недалеко от резиденции президента США.