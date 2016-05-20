Берлин, 20 мая, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Вице-председатель фракции союза ХДС/ХСС Михаэль Фукс не будет баллотироваться в Бундестаг после 2017 г., передает Spiegel.

newsonly.gr Михаэль Фукс — вице-председатель фракции союза ХДС/ХСС

«На мой взгляд, тогда с 69 годами мне придется оставить свои позиции. Молодые могут определенно это (делать) лучше», — сказал немецкий политик в интервью газете Rhein-Zeitung.

С ноября 2009 года Фукс занимает пост заместителя председателя фракции ХДС/ХСС. Четырех созывов достаточно, говорит он Дойче Прессе-Агентур.

«Я своей жизни много работал и хочу уделить время, например, трем внукам», — заявил депутат.

В первый раз Фукс был избран в парламент Германии — Бундестаг в 2002 году.