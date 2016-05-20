Тирасполь, 20 мая, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук 20 мая обратился с ежегодным посланием к народу ПМР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, глава государства рассказал о проблемах, с которыми сталкивается ПМР, а также раскритиковал крупный бизнес за желание взять под контроль государственные структуры и политических оппонентов за стремление прийти к власти любой ценой.

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«В управлении государством особо опасны схемы, когда государственные решения принимаются исключительно коммерческими структурами, — сказал Шевчук. — Опасно, когда люди из бизнеса с удостоверением пытаются «контролировать» налоговые, таможенные органы, Следственный комитет, Управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, прокуратуру, подстраивают налоговое законодательство под себя, преследуя собственные интересы. Такая система губительна для государства, так как порождает конфликт интересов государственных (интересов большинства) и тех или иных коммерческих организаций, которые фактически выплачивают зарплату депутатам, финансируют экспертов, «говорящие головы», финансируют СМИ. Продвигаемая данными структурами идеология фактически расширяет возможности сращивания самого бизнеса с органами государственной власти, что противоречит базовым принципам государственного управления. В развитых странах таких форм управления уже давно нет».

«В условиях открытого информационного пространства, где многое происходит по заказу и оплачено для не всегда очевидных целей, необходимо понимание того, что воздух свободы пьянит и ведёт некоторых к анархии и вседозволенности — порой из-за отсутствия знаний, элементарной культуры и воспитания, порой из-за желания купить политические посты и, возможно, всю политическую систему, — продолжил президент. — И это сегодняшняя реальность. Поэтому сохранение государства во многом зависит от того, будем ли мы податливы тем, кто сеет негатив и использует разрушительные технологии, чтобы любой ценой прийти к власти».

«Хочу предостеречь всех, кто сеет ветер: как бы не пришлось в ответ пожинать бурю. Любая война, в том числе информационная, разрушает. И в этой ситуации будущее зависит от каждого из нас. Всегда худший выбор — сеять отчаяние и безысходность. Призываю всех к позитивным мыслям, действиям и взаимному сотрудничеству с учетом реальных государственных интересов, защиты и развития страны», — добавил Шевчук.

Он отметил, что в ПМР продолжается экономический кризис и падение бюджетных поступлений. «Основными проблемами, довлеющими над экономикой Приднестровской Молдавской Республики, являются последствия политического международного непризнания и избирательная политика соседних государств Украины и Республики Молдова. Это политика ограничений и «препонов», направленная на прекращение самостоятельной внешнеэкономической деятельности предприятий Приднестровья. Граждане и экономические агенты Приднестровья регулярно подвергаются пагубному влиянию целого комплекса стрессовых факторов. Прежде всего, это касается возможностей осуществления полноценной внешнеэкономической деятельности, свободного перемещения граждан и транспортных средств через границу, а также использования за рубежом документов, выданных официальными профильными структурами Приднестровья», — сказал глава государства.

Он особо остановился на отношениях с Украиной: «К сожалению, последние несколько лет после событий на Украине, нам — приднестровцам — из-за пересмотренных позиций официальным Киевом стало гораздо сложнее поддерживать взаимодействие с нашим важным соседом. К примеру, ни один сотрудник Министерства иностранных дел ПМР не въездной сегодня на территорию Украины. Можно признать, что контакты с представителями официального Киева за последние два года практически минимальны, ввиду чего в повестке дня сохраняется серьёзный блок неразрешённых проблем».

«Вместе с тем мы рассчитываем на реальные и серьёзные продвижения в переговорах в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели — прим. ИА REGNUM) и считаем приоритетом решение целой группы проблем в области передвижения граждан, взаимодействия экономик и транспорта», — подвел итог Евгений Шевчук.

ИА REGNUM напоминает, что на декабрь 2016 года в Приднестровье намечены очередные президентские выборы.