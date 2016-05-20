Москва, 20 мая, 2016, 23:40 — ИА Регнум. «Процедура предварительного голосования позволила перевести процесс отбора партийных кандидатов на выборы из кулуарного, кабинетного формата, зачастую абсолютно непрозрачного для многих кандидатов, в формат публичный, — считает директор по исследованиям Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ) Александр Пожалов.

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«Это первый итог праймериз «Единой России», о котором можно говорить уже сегодня, и очень позитивный итог для партии, — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Процедура предварительного голосования позволила перевести процесс отбора партийных кандидатов на выборы из кулуарного, кабинетного формата зачастую абсолютно непрозрачного для многих кандидатов в формат публичный. Праймериз — объективная конкуренция ресурсных депутатов. Конкуренция связей, которая всегда имела место при составлении списков в закрытом формате, теперь дополняется необходимостью бороться друг с другом, бороться за голоса сторонников в публичном поле, в том числе — необходимостью обеспечить приход своих сторонников на избирательные участки 22 мая. Потому что кандидат может казаться сильным, может располагать финансовым ресурсом или элитными связями в регионе, он может иметь хорошие рейтинги по социологии, но если он не способен мобилизовать своих сторонников на сами избирательные участки, что требуется на праймериз, то такой кандидат может неожиданно проиграть и сами выборы. То есть, недостаточно иметь собственную известность, собственные финансовые ресурсы или договоренности с элитами. Важно показать, что ты способен этот ресурс конвертировать в голоса избирателей. И как раз предварительное голосование покажет, какие из кандидатов только считаются «тяжеловесами» или ресурсными кандидатами, а какие на практике способны мобилизовать своих сторонников. Потому что результат праймериз решается голосами тех, кто придет на участки, а не социологическими рейтингами».

«Второе, что удалось «Единой России» — избежать потенциально конфликтных ситуаций. Всегда имеется большое количество желающих выдвинуться от лидирующей по всем рейтингам партии, потому что все понимают, что выдвижение от «Единой России» создает хорошую базу для будущей победы. И процедура праймериз позволила вывести эти внутренние конфликты в публичную плоскость, — продолжил политолог, — В отсутствии праймериз подобные конфликты разрешались бы в кабинетах по непонятным правилам, а сейчас эти конфликты разрешаются на заседаниях Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования, публично. Это показательно в том плане, что конфликты решены по четким, понятным, единым правилам».

«С технологической точки зрения праймериз помогли партии в том, что последние месяцы «Единая Россия» доминирует в информационном поле, — считает Александр Пожалов, — Сейчас уже практически не видно ни кампании «Справедливой России», ни кампании КПРФ, которые очень активно начинали год. «Справедливая Россия» запускала кампанию «Делай или уходи!» против премьер-министра Дмитрия Медведева, коммунисты шли с оппозиционной повесткой за смену экономического курса Правительства. Последние месяцы, когда идет праймериз «Единой России», КПРФ и «Справедливая Россия» находятся на периферии внимания».

«Благодаря праймериз «Единой России» удалось стабилизировать свой рейтинг — партия «перехватила» политическую повестку. В этом смысле праймериз помогли партии политтехнологически. И кандидатам партии в одномандатных округах они тоже помогают технологически, — отметил директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ — Благодаря требованиям участвовать в дебатах и привести на избирательные участки предварительного голосования своих сторонников, все участники праймериз заблаговременно начали работу на территориях. У нас впервые с 2003 года выборы снова проходят по одномандатным округам, и для всех депутатов, необходимо установить непосредственную связь с избирателями своих регионов. И мы видим, что многие депутаты от «Справедливой России», КПРФ или ЛДПР толком еще не начали работать в регионах, а «Единая Россия» уже захватила поле во всех округах, потому что праймериз проводится по всей стране. Это тоже плюс, его можно отнести именно к «технологическим» плюсам».

«Праймериз дает возможность кандидатам от «Единой России» проводить свою кампанию уже сейчас, и это важно, потому что основная думская кампания придется на лето, а летом избиратели на территориях труднодоступны, и поэтому для всех партий был очень важен ранний старт в округах. Теперь кандидатам от других партий придется разворачивать свои кампании уже в тех условиях, когда высока узнаваемость кандидатов от «Единой России», — завершил свой комментарий Александр Пожалов.