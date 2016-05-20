Москва, 20 мая, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Проведение необходимых реформ в России обойдется в 800 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил заместитель председателя ВЭБ Андрей Клепач в интервью ТАСС.

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«Это дополнительные расходы от 1% до 2% ВВП, примерно 800 млрд руб., — сказал он. — Это стоимость реформ, которые надо сделать, в здравоохранении, в образовании, в развитии науки… Чтобы обеспеченность лекарствами, расходными материалами, оборудованием не падала, а повышалась, и мы могли дальше повышать зарплату врачам, иначе через 3 года она вернется к тому же уровню, как это было до начала реформы 2012 г.».

Клепач добавил, что властям РФ в течение нескольких лет нужно будет сохранять дефицит бюджета на уровне 2−3% ВВП, чтобы была возможность финансировать структурные реформы.

Ничего страшного в этом нет, поскольку большинство стран нацеленных на стимулирование роста живет в условиях дефицитного бюджета, отмечает заместитель председателя ВЭБ.