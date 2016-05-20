Мехико, 20 мая, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Мексика одобрила выдачу Соединенным Штатам наркобарона Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра по кличке «Эль Чапо», передает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на мексиканский МИД.

haberler.com Наркобарон Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра по кличке «Эль Чапо»

Экстрадиция главаря крупнейшего в Мексике картеля Синалоа позволит в США провести уголовный процесс по делу об убийстве, незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Гусман может обжаловать решение мексиканских властей. «Эль Чапо» был арестован в январе после своего невероятного побега из колонии строго режима в прошлом году.