Минск, 20 мая, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Государственный банк «Беларусбанк» будет ежемесячно получать 100% ставки по кредитам, предоставленным минскому госпредприятию ОАО «Камволь» для реализации инвестпроекта по модернизации. Об этом говорится в постановлении Совмина Белоруссии №397 от 19 мая, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

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ОАО «Камволь» будут возмещены расходы по уплате комиссий по открытию документарных аккредитивов (включая расходы на подтверждение и сопровождение аккредитивов) и комиссий по привлечению кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) в размере 100% суммы по этим комиссиям, а также полный объём расходов по погашению кредитов (займов), выданных для возмещения страховых комиссий при привлечении кредитов.

Основанием для такого решения стали закон «О республиканском бюджете на 2016 год», указ №510 «О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества «Камволь» и указ №106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки».

Реализация решения возложена на Минфин, а госконцерну «Беллегпром» совместно с Госкомимущством и Минфином поручено обеспечить в 2017 году увеличение доли государства в уставном фонде «Камволя» на сумму возмещения расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные решения приняты руководством Белоруссии в отношении других госпредприятий, подвергнутых модернизации, после потребовалось их спасение вливаниями больших объёмов бюджетных средств. Накануне, постановлением правительства Белоруссии №386 от 17 мая была увеличена доля государства в уставных фондах ряда предприятий деревообработки, которым была оказана «господдержка».

Напомним, ещё в 2012 году Александр Лукашенко, посещая ОАО «Камволь», остался крайне недоволен увиденным и распорядился сделать из «дерьма» современное госпредприятие, указав на мифическую очередь западных инвесторов. В 2015 году Лукашенко снова критиковал правительство за невыполнение его распоряжений по спасению госпредприятия и тогда председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что успешную работу модернизированного предприятия можно будет наблюдать уже в I полугодии 2016 года. Тогда же было принято решение о выделении «Камволю» 5 млн евро по президентскому указу.