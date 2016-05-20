Киев, 20 мая, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Власти США планируют в ближайшее время выделить Украине $28 млн гуманитарной помощи для поддержки пострадавших от военных действий в Донбассе. Об этом, как передает 112.ua, говорится в сообщении Госдепа США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Эта помощь поможет сотням тысяч людей, пострадавших … на востоке Украине», — отметили в Госдепе, добавив, что всего с начала кризиса Вашингтон предоставил Киеву более $112 млн.

Отмечается, что $17 млн поступят на Украину от американского агентства по международному развитию (USAID).

Кроме того, $11 млн предоставит Бюро Госдепартамента США по вопросам народонаселения, миграции и беженцев, которые направят международным гуманитарным организациям.

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