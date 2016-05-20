Тверь, 20 мая, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена» в восьмой раз прошел в Тверской области 18−20 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

university.tversu.ru Участники Международного поэтического фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена»

В этом году на фестиваль съехались около 40 поэтов из 11 государств. В течение трех дней в регионе проходили поэтические встречи, вечера, презентации книжных и периодических изданий. 19 мая участники фестиваля посетили Калязин, где состоялся вечер русской поэзии, посвященный 130-летию со дня рождения Николая Гумилева.

20 мая в Тверской академической областной филармонии состоялось торжественное закрытие фестиваля «Поющие письмена». Гала-концерт увидели жители Торопца и Кашина. В рамках проекта «Виртуальный концертный зал» в центральных библиотеках городов была организована видеотрансляция.

Участников и гостей фестиваля приветствовали исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий. Глава региона подчеркнул — Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена» на протяжении нескольких лет является визитной карточкой Тверской области.

«Со времён создателей азбуки святых Кирилла и Мефодия славянские государства объединяют общая история, культура и традиции, — отметил Игорь Руденя. — И как бы ни менялась международная обстановка, «Поющие письмена» всегда будет праздником единства и дружбы наших народов».

Исполняющий обязанности губернатора вручил награды лауреатам фестиваля. В номинации «За перевод произведений славянских поэтов на русский язык» отмечена Ирина Ковалева из Москвы, за популяризацию русской классической и современной литературы за рубежом звания лауреата удостоен Валерий Липневич из Белоруссии. В номинации «За выдающееся поэтическое творчество» отмечен Ристо Василевский из Македонии, а диплом «Творчество молодых» остался у представительницы Тверской области Натальи Леонтьевой.