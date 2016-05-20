Киев, 20 мая, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Украина может восстановить контроль над Донбассом только мирным политическим путем. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, 20 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Еще раз подчеркиваю, это абсолютно четкая позиция — военного пути по возвращению Донбасса не существует», — сказал президент Украины.

Порошенко считает, что попытка сорвать мирный процесс закончится тем, что Донбасс так и не вернётся к Украине, сообщается на сайте украинского лидера.

«Сорвать мирные процессы, прикрываясь чем-либо, — абсолютно безответственно по отношению к государству и это приведет лишь к тому, что часть Донецкой и Луганской, вследствие этих процессов, останется под «оккупацией», — отметил Порошенко.

20 мая сторонники «Азова», которые выступают против проведения выборов в Донбассе, прошли колоннами от монумента «Родина-мать» до Верховной рады, около которой зажгли файеры.