Тюмень, 20 мая, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Тюменская область уверенно входит в новый электоральный цикл. Совсем скоро, уже в июне, выйдут соответствующие указы о выборах. Жителям «тюменщины» предстоит выбрать своих представителей в Госдуму и Тюменскую областную думу.

Советский плакат «Все на выборы!»

Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: по одномандатным округам и партспискам. Границы округов в Тюменской области, как и по всей стране, были изменены по «лепестковому методу», когда в округ включено одновременно городское и сельское население.

«Статистика прошлых выборов показывает, что сельские жители у нас голосуют гораздо организованнее, дисциплинированнее и более ответственно походят к выборам, чем жители городов. Это новшество направлено еще и на выравнивание явки избирателей, на более объективные результаты голосования», — заявил председатель областного избиркома Игорь Халин «Тюменской линии».

Тюменскую область нарезали на «лепестки»

Итак, Тюменский избирательный округ №185 включает Ленинский и Центральный административные округа Тюмени, города Ишим, Тобольск, Абатский, Аромашевский, Вагайский, Викуловский, Ишимский, Нижнетавдинский, Сорокинский, Тобольский, Уватский, Юргинский и Ярковский районы. Здесь зарегистрировано 537 тыс. 246 избирателей.

Заводоуковский избирательный округ №186 включает Восточный и Калининский административные округа Тюмени, города Заводоуковск и Ялуторовск, Армизонский, Бердюжский, Голышмановский районы, Заводоуковский городской округ, Исетский, Казанский, Омутинский, Сладковский, Тюменский, Упоровский и Ялуторовский районы. Здесь зарегистрировано 540 тыс. 517 избирателей.

Напомним, в 2011 году только четыре парламентские партии могли участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей — это «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Сейчас правом участия в выборах без сбора подписей обладают 14 партий. Это — парламентские партии, партии, получившие более 3% голосов на последних выборах в Госдуму, а также партии, у которых есть хоть один представитель — депутат хотя бы одного регионального законодательного собрания.

В Тюменской области, как пояснил председатель избиркома, правом не собирать подписи обладают пять партий: парламентские и «Яблоко». Остальным зарегистрированным в Тюменской области 54-м партиям для участия в выборах необходимо собрать 3% подписей от количества зарегистрированных избирателей. В Госдуму пройдут партии, набравшие в этом году более 5% голосов от общего числа избирателей. Данная схема прохождения касается и выборов в Тюменскую областную думу.

На сегодня Тюменскую область в Госдуме представляют четыре депутата: трое из «Единой России» — Иван Квитка, Эрнест Валеев, Анатолий Карпов, и один из ЛДПР — Максим Шингаркин.

Что касается выборов в региональный парламент, здесь система осталась неизменной. Дума Тюменской области состоит из 48 депутатов.24 депутата избираются по одномандатным округам, 24 — по единому округу от политических партий. Кроме представителей Тюменской области, в него входят представители автономных округов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. В нынешнем составе областной думы пятого созыва 38 представителей ЕР, трое — КПРФ, пятеро — ЛДПР, двое — от партии «Справедливая Россия».

«ЕР»: кандидаты определены без праймериз?

Процесс отбора кандидатов в федеральный и региональный парламент на стадии завершения. Самая сложная процедура отбора — у «единороссов», которым придется пройти через горнило предварительного голосования (праймериз). Подача документов на праймериз «Единой России» в Тюменской области началась с 15-го февраля. В это воскресенье, 22-го мая, состоится само голосование. С 8:00 до 20:00 тюменцы могут отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов на счётном участке по месту регистрации. Кто из кандидатов в кандидаты наберет большее число голосов, тот будет включен в списки партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборах 18-го сентября 2016 года.

На сегодня в Тюменскую областную думу стремятся 192 кандидата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе. Причем 22% от общего количества кандидатов по Тюменской области и автономным округам не являются членами партии — активные представители общественности.

В Госдуму от Тюменской области стремится 31 человек: 58% кандидатов на места в федеральный парламент — члены партии «Единой России», остальные — беспартийные. Среди них депутат Госдумы, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, депутат Тюменской городской думы Екатерина Вешкурцева, председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме Кирилл Харитонов и студент Тюменского государственного университета, бакалавр международных отношений Максим Орлов, депутаты Госдумы от Тюменской области Иван Квитка и Эрнест Валеев, чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова, председатель координационного совета национальных общественных объединений Игорь Шишкин, глава тюменского отделения общества слепых Галина Тунгусова и директор коттеджного поселка Святослав Пинигин и другие.

Особенностью нынешнего праймериз были дебаты между кандидатами в кандидаты. Благодаря им, стала ясна повестка выборов тюменских «единороссов», которые говорили о развитии промышленности и сельского хозяйства, повышении качества высшего образования в подготовке специалистов для региона, про молодежные стартапы и импортозамещение, качественные дороги и важность их роли в развитии региона, а также о поддержке малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что в отличие от соседних регионов УрФО, подготовка к тюменскому праймериз прошла без скандалов и отказов в участии в голосовании, что позволило некоторым политологам сделать вывод, что фавориты определены заранее. Так ли это? Узнаем в ближайшее воскресенье.

Парламентские партии с Госдумой определились

Основная борьба, отмечают эксперты, как и прежде, развернется на предстоящих выборах 18-го сентября между «Единой Россией», КПРФ, «Справедливой Россией» и ЛДПР.

Программа тюменских «справедливороссов» уже опубликована. «Требование 1 — отменить «поборы на капремонт». Требование 2 — отменить транспортный налог. Требование 3 — возврат налога на имущество физических лиц на прежний уровень и освобождение от уплаты земельного налога собственников участков до 8 соток». Эти ключевые требования от правительства не исключают иных. «Справедливороссы» не скрывают, что сосредоточатся на протестном электорате. «С кандидатами в Госдуму по одномандатному округу можно уже сказать точно. На выборы пойдет лидер регионального отделения Владимир Пискайкин», — сообщили в штабе регионального отделения СР корреспонденту ИА REGNUM. Также тюменские «справедливороссы» планируют расширить свою фракцию в тюменской облдуме на три мандата.

Одновременно и ЛДПР определилась с кандидатами на выборы в Госдуму от Тюменской области. «Партия планирует выдвинуть на выборы в Госдуму депутата Тюменской областной думы Глеба Трубина и руководителя тюменского регионального отделения ЛДПР, депутата Ялуторовской городской думы Артема Зайцева. Кандидаты в тюменский областной парламент будут определены позже», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении либерал-демократов.

Либерал-демократы Тюменской области идут на выборы со следующей повесткой. Принять на федеральном уровне проект закона «О приостановлении действия статей 169 и 170 Жилищного кодекса Российской Федерации», регламентирующие вопросы о взносах на капремонт, на пять лет. Снизить цены на бензин и дизельное топливо, ведь мировые цены на нефть упали почти в три раза, а внутренние цены продолжают расти, кроме того, доходы граждан в стране значительно ниже, чем в Германии и в Америке. Об установлении социального статуса «дети войны» в Тюменской области. Напомним, данный статус в УрФО имеют лишь ветераны Ямала. И главное — запрет деятельности коллекторских агентств на 10 лет.

Тюменские коммунисты КПРФ идут на выборы-2016 с программой-минимум, содержащей несколько десятков пунктов. Основные из них посвящены защите малообеспеченных слоев населения: ввести государственный контроль над ценами на товары первой необходимости; установить плату за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10% дохода семьи, прекратить выселение людей на улицу, расширить государственное жилищное строительство; установить приоритет внутреннего долга перед внешним, компенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных «реформ»; ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от уплаты налогов граждан с низкими доходами.

Среди основных кандидатов в Госдуму РФ тюменские коммунисты рассматривают первого секретаря тюменского обкома КПРФ Тамару Казанцеву, депутата тюменской гордумы Александра Чепика и депутата Госдумы Павла Дорохина.

Приблизительно определены и кандидаты в региональный парламент: коммунисты будут представлены на всех избирательных округах Тюменской области и планируют расширить фракцию в облдуме до пяти депутатов.

Пока что в плане предвыборной борьбы Тюменская область напоминает «сонное царство», но как отмечают эксперты — так было всегда: тюменцы долго запрягают, но быстро ездят, и выборы в таком регионе, обычно, жаркие.

Напомним, на прошлых выборах в Госдуму в 2011 году победу одержала партия «Единая Россия», за которую проголосовало 62,2% избирателей, далее ЛДПР — 14%, КПРФ — 11,7'%, «Яблоко"-2%, «Правое дело» — 0,5%, «Патриоты России» — 0,8%.

На выборах в Тюменскую областную думу в 2011 году места между партиями распределились в следующем порядке. «Единая Россия» — 40,5% голосов. Далее с 24% ЛДПР. На третьем месте расположилась КПРФ — 16% голосов. «Справедливая Россия» набрала 13%. «Патриоты России» около 2%. Замыкает список партия «Правое дело» — 1% голосов.

Из 1 млн. 045 тыс. избирателей проголосовало тогда 785 тысяч тюменцев.