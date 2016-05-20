Вашингтон, 20 мая, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Всемирный банк объявил о возобновлении финансирования новых проектов развития в Камбодже, сняв установленные пятью годами ранее ограничения, передает Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Субсидии

Международный финансовый институт сообщает, что выделит $130 млн на четыре проекта для развития инфраструктуры, водоснабжения, сельского хозяйства и здравоохранения. В 2011 году ВБ установил запрет на финансирование новых проектов, но продолжил субсидирование старых программ.

Банк отменил кредитование Камбоджи в знак протеста против принудительного выселения землевладельцев на берегу озера в Пномпене.

В заявлении говорится, что новые проекты являются частью стратегии банка, «чтобы поддержать цель Камбоджи по сокращению масштабов нищеты по крайней мере на один процент в год».

О причинах изменения своей политики в отношении южно-азиатской страны ВБ не сообщает. Стоит отметить, что конфликт вокруг выселения 3000 семей все еще остается нерешенным.