Йошкар-Ола, 20 мая, 2016, 20:33 — ИА Регнум. В Марий Эл спустя месяц после происшествия обнаружили тела двух оставшихся пассажиров перевернувшейся лодки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СКР.

Лодка

Тела мужчины и женщины нашли 18 мая. В настоящее время с целью установления времени и причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 апреля текущего года в устье реки Илеть на территории Волжского района Марий Эл перевернулась лодка, в которой плыли две женщины, трое мужчин и две девочки 3 и 6 и лет. Одной из пассажиров удалось выплыть. Тела двух мужчин и детей были обнаружены через двое суток после трагедии.