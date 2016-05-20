Москва, 20 мая, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Павло-Посадский суд Московской области до 19-го июля арестовал 27-летнего Александра Моисеева, подозреваемого в убийстве известного актера Андрея Мальцева. Об этом сообщила РАПСИ пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия, заключив Моисеева под стражу сроком до 19-го июля», — уточнила она.

При этом Осипова добавила, что молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-го мая в Электрогорске от черепно-мозговой травмы скончался актер Андрей Мальцев. Конфликт вспыхнул в одном из кафе, а затем продолжился на территории сквера «Рябиновая Роща», где и завершилась драка.

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