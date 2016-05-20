Йошкар-Ола, 20 мая, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Леонид Маркелов по итогам прошлого года заработал 3,138 млн рублей. Сведения о доходах опубликованы на официальном портале правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Маркелов владеет тремя квартирами площадью 79 кв. метров, 292,9 кв. метра и 37,1 кв. метров, а также нежилым помещением площадью 60,1 кв метров. В долевой собственности главы республики и его дочери квартира площадью 153,5 кв метра. Транспортных средств глава региона не имеет.

В декларации указаны сын и дочь Маркелова, которые не имеют собственных доходов и могут пользоваться недвижимостью, которой владеет отец.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 году глава Марий Эл заработал 3,244 млн рублей. Таким образом, доход Маркелова в течение года снизился на 106 тыс. рублей.

Список собственности руководителя республики и членов его семьи, по сравнению с объектами недвижимости, отмеченными в предыдущей декларации, не изменился.