Брюссель, 20 мая, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) продлит санкции против полуострова Крым. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил высокопоставленный представитель ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Варево

«В понедельник (на заседании глав МИД ЕС) этот вопрос не будет обсуждаться, — говорит источник. — Но по Крыму европейская позиция ясна. Хотя будет формальный момент принятия решения, ситуация в Крыму не изменилась, суверенитет Украины над Крымом не был восстановлен… Санкции должны оставаться в силе».

При этом представитель ЕС добавил, что решение по «ограничительным мерам» против Крыма еще не принято, но «все заявления стран-членов следуют в одном направлении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и страны ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.