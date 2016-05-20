СМИ: Санкции ЕС против Крыма будут продлены
Брюссель, 20 мая, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) продлит санкции против полуострова Крым. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил высокопоставленный представитель ЕС.
«В понедельник (на заседании глав МИД ЕС) этот вопрос не будет обсуждаться, — говорит источник. — Но по Крыму европейская позиция ясна. Хотя будет формальный момент принятия решения, ситуация в Крыму не изменилась, суверенитет Украины над Крымом не был восстановлен… Санкции должны оставаться в силе».
При этом представитель ЕС добавил, что решение по «ограничительным мерам» против Крыма еще не принято, но «все заявления стран-членов следуют в одном направлении».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.
Сперва США и страны ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.
В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.