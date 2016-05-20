Вашингтон, 20 мая, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Пентагон поддерживает международные усилия по поиску пропавшего самолета авиакомпании EgyptAir, упавшего в Средиземное море, передает Associated Press. В операции участвует американский самолет береговой охраны «Lockheed P-3 Orion», находящийся на морской авиационной станции США на Сицилии (Италия).

Спасательные жилеты

Пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что американские самолеты попеременно совершают 3−4 часовые полеты. Первый вылет был совершен 19-го мая и еще два — 20-го мая. По словам Дэвиса, американским военным пока не удалось обнаружить части египетского самолета.

Ранее 20-го мая египетские военные сообщили о нахождении обломков лайнера, пассажирских сидений, багажа, а также частей тел в 290 км от города Александрия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-го мая самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280-ти км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии крушения самолета А320 еще не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.