Ставрополь, 20 мая, 2016, 19:38 — ИА Регнум.



cleper.ru Суд

В Ставропольском крае за мошенничество осужден руководитель аппарата — администратор Арбитражного суда региона Геннадий Костенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Следствие выяснило, что в мае 2015 года Костенко получил 1,2 млн. рублей якобы за решение вопроса об отказе в удовлетворении исковых требований Министерства здравоохранения Ставропольского края к ООО «433 военно-строительное управление».

При получении денег Костенко был задержан с поличным. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

20-го мая 2016 года Октябрьским районным судом города Ставрополя Костенко признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением специального классного чина Государственный советник Российской Федерации первого класса.