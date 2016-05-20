Симферополь, 20 мая, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Изучение крымчанами в школе китайского языка вместо английского приведёт к увеличению школьной нагрузки и сузит ориентирование школьников со всего мира до одной конкретной страны, уверен руководитель Центра экономический и политических реформ Николай Миронов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова о бесполезности изучения в школах Крыма английского языка и необходимости изучения китайского языка.

Николай Петрович Богданов-Бельский. Сельская школа

«Я думаю, что это заявление не является серьезным и думаю, что при этом даже не просчитывались затраты. Дело в том, что найти преподавателей, которые способны учить детей английскому языку значительно легче, чем найти тех, кто знает китайский. Кроме того, усваивать китайский язык тоже очень сложно, и не каждому из ребят это будет по силам. В итоге мы получим увеличение нагрузки. Судя по всему, по легковесности этих заявлений, а они ни на чем не основаны, их следует рассматривать прежде всего как популистские», — сказал Миронов.

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Директор Центра экономических и политических реформ в очередной раз напомнил очевидные вещи — чем больше человек знает языков, тем лучше он ориентируется в современном мире. «Но все-таки международным языком, который используется, в том числе, и в Китае, когда ведутся переговоры, остается английский язык. Он не привязан к какой-то конкретной стране, это не язык американцев именно или англичан, это просто международный язык, каким был, например, в 19-м веке французский», — отметил Николай Миронов.

Он считает, что изучение китайского языка вместо английского сделает школьников ориентированными только на Китай, при том, как «многие себя не найдут в российско-китайских отношениях»: «Если мы хотим вырастить поколение людей, которые будут ориентированы исключительно на Китай, то тогда эта инициатива правильна. Но если мы хотим вырастить просто развитых людей, которые будут способны читать литературу, иностранные сайты (которые в значительной степени на английском языке), и будут интегрированы в современный мир, то, конечно, изучать английский язык необходимо. К нему уже можно добавить другие языки, если это нужно», — резюмировал Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил в качестве альтернативы английскому языку изучать в школах Крыма китайский язык и даже намерен «задавать этот вопрос министру образования». По его мнению, «зависимость» школьников от английского языка «совершенно ошибочна», поскольку в Крым англичане почти не едут, да и мало кто из крымчан поедет в Англию.